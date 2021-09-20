Έπιασε δουλειά για Ολυμπιακό η ΑΕΚ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Themasports.com
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Η ΑΕΚ δημοσίευσε στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες από την προπόνηση της Δευτέρας (20/9) και την προετοιμασία ενόψει Ολυμπιακού, αλλά και τα αποτελέσματα των ακαδημιών της ομάδας.

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