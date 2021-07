Ενθουσίασε η δεύτερη φανέλα της Ίντερ (ΒΙΝΤΕΟ)

Εντυπωσιακή είναι η δεύτερη εμφάνιση της Ίντερ για την σεζόν 2021/22! Η φανέλα των «νερατζούρι» προκάλεσε θετικές εντυπώσεις στους φιλάθλους της και μάλιστα τους άρεσε περισσότερο κι από την πρώτη.

Κυρίαρχο σχέδιο στην άσπρη φανέλα είναι ένα μπλε φίδι, το οποίο καλύπτει την μια μεριά.

👕 | MAGLIA

The new skin of an icon, Made of Milano.

Diamo il benvenuto alla nuova Away Jersey!#IMInternazionale #IMMilano pic.twitter.com/MDmsDbV6Bl

— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) July 26, 2021