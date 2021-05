Ένταση και ΜΠΟΥΝΙΕΣ από τους Άγγλους οπαδούς στο Πόρτο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια ότι Άγγλοι οπαδοί σε συνδυασμό με μπύρα, μπορούν να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα, ακόμα και μακριά από την πατρίδα τους.

Αυτό επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά και στο Πόρτο, όπου από νωρίς οι φίλοι της Μάντσεστερ Σίτι και της Τσέλσι επιδίδονται σε μικροσυμπλοκές.

Μπορεί η κατάσταση να μην ξέφυγε, αφού η πορτογαλική αστυνομία έχει φροντίσει να τους έχει… από κοντά, όμως έπεσαν μερικές ψηλές από τους πιο θερμόαιμους που αναμένεται να συνεχίσουν σε μεγαλύτερη ένταση όσο ρέει το αλκοόλ.

Δείτε το βίντεο:

#Chelsea and #ManCity fans scuffle in Porto as #ChampionsLeague final party turns sour#UCLFinal #UCL #ManCityChelsea #UEFA pic.twitter.com/cqimzOonio

— Ruptly (@Ruptly) May 28, 2021