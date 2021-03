Ενώπιον του εισαγγελέα ο Μπαρτομέου, χθες αρνήθηκε να καταθέσει (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα συνελήφθη μετά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατηγορούμενος για το σκάνδαλο που αφορούσε την ανάθεση των social media του συλλόγου σε εταιρεία με στόχο να σχολιάζει αρνητικά παίκτες και πρώην παράγοντες.

Την πρώτη ημέρα της κράτησής του ο Μπαρτομέου αρνήθηκε να καταθέσει σχετικά με την υπόθεση.

Ο πρώην πρόεδρος των Καταλανών συνελήφθη μαζί με τον άλλοτε CEO του συλλόγου, Όσκαρ Γκράου, αλλά και τον Ρομάν Πόντι (υπεύθυνο νομικού τμήματος της ομάδας).

🎥| 👮Arrival of the accused, Josep Maria Bartomeu & Juan Masteferi, at the Palace of Justice, Spain.🚌#BarçaGateScandal #FCBlive🔵🔴 https://t.co/ovnMg4aXLt pic.twitter.com/xGNRqZ2Onz

— 🥇BARÇA LIVE 24/7 (@BarcaLive24_7) March 2, 2021