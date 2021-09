Ένοχος ο Μπόατενγκ για ενδοοικογενειακή βία – Πληρώνει 1,8 εκατ. ευρώ στην πρώην του!

Μπλεξίματα για τον Ζερόμ Μπόατενγκ! Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός, που πλέον αγωνίζεται στην Λιόν, κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο για ενδοοικογενειακή βία.

Συγκεκριμένα, κατηγορήθηκε για άσκηση βίας στην πρώην σύντροφό του, επικίνδυνη σωματική βλάβη, σωματική βλάβη και προσβολή, με τον Μπόατενγκ να δίνει το παρών στο δικαστήριο παρέα με τέσσερις σωματοφύλακες.

Ο Μπόατενγκ φέρεται να χτύπησε με μπουνιές την πρώην του, Σέριν, να την δάγκωσε στο κεφάλι, να την πέταξε στο έδαφος και να την έβρισε, όταν οι δυο τους ήταν σε διακοπές στις Νήσους Τουρκ και Κάικος της Καραϊβικής. Επίσης, σύμφωνα με την εισαγγελία της έριξε ένα γυάλινο φανάρι και ένα ψυγειάκι cooler γεμάτο με ποτά με μεγάλη δύναμη!

Ο 33χρονος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, λέγοντας πως αυτή έγινε ιδιαίτερα επιθετική και του άνοιξε τα χείλη χτυπώντας τον με μπουνιά! Ωστόσο, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε να πληρώσει το ποσό του 1,8 εκατ. ευρώ στην πρώην σύντροφό του, με τον Μπόατενγκ να γλιτώνει πάντως την ποινή φυλάκισης.

