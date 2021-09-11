Ενημερώνει για το αυριανό (Κυριακάτικο) ωράριο λειτουργίας της μπουτίκ

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Themasports.com
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Ανάρτηση από την ΑΕΚ…

«H Μπουτίκ του Σωματείου αύριο Κυριακή 12/09 θα λειτουργήσει με συνεχόμενο ωράριο 10:00-19:00.bit.ly/3BIkaF5».