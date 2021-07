Ένας ήρωας νοσοκόμος ή τρομοκράτης; Ο χρυσός ολυμπιονίκης που προκάλεσε σοκ στο Τόκιο

Η καταγγελία προς την ΔΟΕ προκάλεσε σοκ. Την ώρα που ο 41χρονος σκοπευτής, νοσοκόμος στο επάγγελμα, πανηγύριζε για την μεγάλη επιτυχία του, άρχισαν να απλώνονται… σκιές σχετικά με τις δραστηριότητές του στην πατρίδα του.

Το αίτημα προς την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ήταν να αφαιρεθεί το χρυσό μετάλλιο στα 10 μέτρα με αεροβόλο πιστόλι από τον Φορούγκι, επειδή είναι μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, η οργάνωση «Ενωμένοι για τον Ναβίντ», που έχει καταγγείλει την δολοφονία του αθλητή της πάλης Ναβίντ Αφκάρι, ζήτησε από την ΔΟΕ να δράσει, καλώντας σε έρευνα την Επιτροπή Ηθικής.

Η οργάνωση αναφέρει πως ο Φορούγκι είναι «εν ενεργεία και επί μακράν μέλος» του Σώματος Φρουράς της Ισλαμικής Επανάστασης, οργάνωση που θεωρείται τρομοκρατική από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αναφορές του πρώην προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, το 2019.

Αναφέρεται συγκεκριμένα πως ο Ιρανός χρυσός ολυμπιονίκης «προωθεί την ιδέα τρομοκρατίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας» και εγκαλεί την ΔΟΕ σημειώνοντας πως αν δεν αντιδράσει θα σημαίνει ότι αποδέχεται αυτού του είδους την συμπεριφορά.

«Το να δίνεις χρυσό μετάλλιο σε ένα μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης προσβάλει τα ολυμπιακά ιδεώδη και αφήνει ένα μελανό σημάδι στην ΔΟΕ» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οργάνωση «Ενωμένοι για τον Ναβίντ».

Ο 41χρονος Φορούγκι άρχισε να ασχολείται με την σκοποβολή, κατά τους ισχυρισμούς του, μόλις πριν από τρία χρόνια. Αρχικά για να χαλαρώσει μετά τις πολύωρες βάρδιες του ως νοσοκόμος σε νοσοκομείο της Τεχεράνης. Σιγά σιγά άρχισε να παίρνει μέρος σε κάποια τουρνουά στη χώρα του, μετά σε διεθνείς διοργανώσεις και τώρα βρέθηκε στο Τόκιο για να εκπροσωπήσει το Ιράν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου μάλιστα κατέκτησε την πρώτη θέση κάνοντας και ολυμπιακό ρεκόρ με 244.8 πόντους.

Αφιέρωσε αυτόν τον πρώτο μεγάλο θρίαμβο της καριέρας του σε έναν από τους δώδεκα Σιίιτες ιμάμηδες της χώρας του και στον Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, τον ανώτατο θρησκευτικό (πνευματικό) ηγέτης του Ιράν, ο οποίος του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των διεθνών ΜΜΕ, που έστρεψαν την προσοχή τους στην ιστορία αυτού του ολυμπιονίκη, το νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται χρηματοδοτείται οικονομικά από την οργάνωση στην οποία κατηγορείται ότι συμμετέχει.

Ποια είναι αυτή η οργάνωση; Οι Φρουροί της Επανάστασης ιδρύθηκαν πριν από περίπου σαράντα χρόνια (την επαύριο της ισλαμικής επανάστασης του 1979) και χαίρει αυτονομίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ένοπλες δυνάμεις, με δικό της προϋπολογισμό και σχέδιο δράσης και έχει αναδειχθεί σε πραγματική αυτεξούσια πολιτική, οικονομική και στρατιωτική δύναμη στη χώρα.

Έχουν τεράστια οικονομική επιρροή και σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις αναλυτών το 1/3 του ιρανικού ΑΕΠ παράγεται από επιχειρήσεις που ελέγχονται από την οργάνωση. Θεωρούν εαυτούς θεματοφύλακες του θεοκρατικού καθεστώτος και αποτελούν έναν πανίσχυρο και καθοριστικό πυλώνα για το σύγχρονο Ιράν. Έχουν χαρακτηριστεί από πολλούς δυτικούς αναλυτές ως η ελίτ της ιρανικής κοινωνίας. Υπολογίζεται πια ότι τα ενεργά μέλη της οργάνωσης είναι 190.000.

Η νίκη του Φορούγκι δίχασε τους Ιρανούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπήρξαν αυτοί που πανηγύρισαν και δήλωσαν υπερήφανοι για την επιτυχία του και αυτοί που θύμισαν την παρουσία του στη Συρία, το 2012 και το 2013, (υποτίθεται ότι βρέθηκε εκεί ως νοσοκόμος) σε μια περίοδο που το Ιράν έστειλε στρατό για να στηρίξει τον Μπασάρ Άσαντ.

Ο Νοτιοκορεάτης σκοπευτής Γιν Γιονγκ-ο, έξι φορές ολυμπιονίκης, στράφηκε εναντίον της ΔΟΕ λέγοντας ότι δεν έπρεπε να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ιρανού στους Αγώνες του Τόκιο. «Πως είναι δυνατόν ένας τρομοκράτης να βγαίνει πρώτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες;. Είναι ό,τι πιο ακατανόητο και γελοίο έχω δει στη ζωή μου» είπε.

«Ο Φορούγκι είναι μέλος των Φρουρών της Επανάστασης, μέλη της οποίας πήγαν στο Ιράκ και κατόπιν στη Συρία για να στηρίξουν σφαγές πληθυσμών. Και μπορεί να αναφέρεται πως ο Φορούγκι είναι νοσοκόμος και άρχισε να κάνει σκοποβολή πριν από τέσσερα χρόνια, η αλήθεια είναι πως πρόκειται για έναν εκπαιδευμένο στρατιωτικό. Το έδειξε και με τον χαιρετισμό του στο βάθρο των νικητών» έγραψε στο περιοδικό Newsweek ο Σάι Κατίρι, αναλυτής Στρατηγικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς της Βαλτιμόρης.

#JavadForoughi, Iran’s first gold at @Tokyo2020 in men’s 10m air pistol, is member of Revolutionary Guards. He was sent to Syria along with #IRGC forces for 2 years. IRGC killing protesters and assassinating outside Iran.

This is an affront to the Olympic ideals.

#جواد_فروغی pic.twitter.com/G4WwAaKJbC

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) July 24, 2021