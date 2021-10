Ένας 17χρονος που παίζει μπάλα στην αυλή του σπιτιού του (BINTEO)

Όταν ο Λουίς Ενρίκε ανακοίνωσε την αποστολή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για την τελική φάση του Nations League πολλοί, με τους δημοσιογράφους πρώτους απ’ όλους, εξέφρασαν αρχικά την έκπληξη και κατόπιν την αμφιβολία τους για την κλήση του νεαρού άσου της Μπαρτσελόνα, ο οποίος μέχρι τώρα στο… βιογραφικό του είχε μόλις 300 λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα των Καταλανών.

Και επειδή είναι γνωστό πως στους δημοσιογράφους αρέσει να… βάζουν φυτιλιές, στη συνέντευξη Τύπου παραμονή του ημιτελικό κόντρα στην Ιταλία εξέφρασαν ευθέως την αμφισβήτησή τους στον Ισπανό ομοσπονδιακό τεχνικό. Είναι, επίσης, γνωστό πως ο Λουίς Ενρίκε δεν «μασάει» τα λόγια του και απάντησε στους εκπροσώπους του Τύπου ότι ουδεμία σημασία δίνει σε όσα λένε διότι ο ίδιος ξέρει πολύ περισσότερο ποδόσφαιρο από όλους τους μαζί.

Και, επίσης, επειδή είναι γνωστό πόσο του αρέσει να… προκαλεί, όχι μόνο κάλεσε τον Γκάβι στην αποστολή, αλλά τον έβαλε και βασικό κόντρα στη «σκουάντρα ατζούρα».

Σε ηλικία 17 ετών και 62 ημέρων έγινε ο νεότερος που έκανε ντεμπούτο με τους «φούριας ρόχας» «σπάζοντας» έτσι το ρεκόρ που είχε από το πολύ μακρινό 1936 ο τερματοφύλακας Άνχελ Θουμπιέτα, ο οποίος είχε παίξει το πρώτο παιχνίδι του ως βασικός σε ηλικία 17 ετών και 284 ημερών.

Όταν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ο Λουίς Ενρίκε κατευθυνόταν προς την εξέδρα που κάθονταν οι Ισπανοί φίλαθλοι στο «Σαν Σίρο» για να τους ανταποδώσει το χειροκρότημα και να τους ευχαριστήσει για τη συμπαράσταση δεν ένιωθε μόνο ικανοποιημένος για την πρώτη παρουσία της Ισπανίας σε έναν τελικό επί των ημερών του, αλλά και δικαιωμένος αφού κόντρα σε όλους ο Γκάβι, ο οποίος αγωνίστηκε 84 λεπτά στη νίκη με 2-1 επί των πρωταθλητών Ευρώπης, ήταν εξαιρετικός.

Gavi’s international debut by numbers, against the European champions Italy:

89% pass accuracy

68 touches

53 passes

7 fouls conceded

4 tackles made

2 take-ons completed

1 through ball

1 foul won

17 years and 62 days old. ✨ pic.twitter.com/CDZMoISUoL

— Squawka Football (@Squawka) October 6, 2021