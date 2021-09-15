Ένα ΒΙΝΤΕΟ… γεμάτο Χένινγκ Μπεργκ – Οι αντιδράσεις του Νορβηγού εντός και εκτός γηπέδου

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Themasports.com
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Η Ομόνοια δημοσίευσε βίντεο με τις αντιδράσεις του προπονητή της ομάδας, Χένινγκ Μπεργκ, από τον πάγκο αλλά και μακριά από αυτόν.

Το βίντεο: