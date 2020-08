Έμαθε τους υποψήφιους αντιπάλους της η Ανόρθωση στον Γ΄ προκριματικό! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (31/08) από την UEFA, η προκλήρωση για τον Γ΄ προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ, η κλήρωση του οποίου θα γίνει το μεσημέρι της Τρίτης (01/09, 14:00).

Όπως προέκυψε από τους… ορισμούς της UEFA, η Ανόρθωση η οποία θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι από τον τρίτο προκριματικό, θα αντιμετωπίσει μία από τις τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν από τα πιο κάτω ζευγάρια από το γκρουπ των “δυνατών”:

Seeded

1 Bačka Topola (SRB) or FCSB (ROU)

2 Osijek (CRO) or Basel (SUI)

3 Laç (ALB) or Hapoel Beer-Sheva (ISR)

4 IFK Göteborg (SWE) or Copenhagen (DEN)

Unseeded

5 Coleraine (NIR) or Motherwell (SCO)

6 Anorthosis (CYP)

7 Riteriai (LTU) or Slovan Liberec (CZE)

8 Piast Gliwice (POL) or Hartberg (AUT)