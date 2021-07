Εκτός Ολυμπιακών Αγώνων 20 αθλητές λόγω ντόπινγκ

Εκτός Ολυμπιακών Αγώνων τέθηκαν συνολικά 20 αθλητές οι οποίοι απέτυχαν στην διαδικασία του αντί-ντόπινγκ κοντρόλ, όπως ανακοίνωσε η AIU.

Πρόκειται για αθλητές που προέρχονταν από χώρες που βρίσκονται στην κατηγορία Α, η οποία είναι γνωστή και ως «υψηλού ρίσκου» όσον αφορά την πιθανότητα ντόπινγκ και οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί σε τρία τεστ πριν το Τόκιο.

Από τους 20 αθλητές, οι δέκα είναι Νιγηριανοί, με την αφρικανική χώρα να είναι μία από τις πλέον επικίνδυνες όσον αφορά το ντόπινγκ. Πάντως σε αυτούς τους δέκα δεν είναι ο Μπλέσινγκ Οκαγκμπάρε, ένα από τα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα.

20 athletes are not eligible to compete @tokyo2020 as the minimum testing requirements under Rule 15 of the @WorldAthletics Anti-Doping Rules were not met by Category A National Federations.

Read the full release: https://t.co/qjMyEDfwTY#AIUNews#Tokyo2020#MySportMyIntegrity pic.twitter.com/uoaxN7mNu1

— Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) July 28, 2021