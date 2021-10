Η Εθνική Πράσινο Ακρωτήρι κέρδισε εκτός έδρας τη Λιβερία με 1-2.

Το γκολ της νίκες έδωσε στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γκάρι Ροντρίγκες.

Το γκολ του μεσοεπιθετικού του Ολυμπιακού Πειραιώς:

Cape Verde 🇨🇻 absolutely steals the match from Liberia 🇱🇷 in stoppage time pic.twitter.com/ROrKTc9fXo

