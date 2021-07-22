Έκρυψαν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΛ και ο Τσέποβιτς το «κάρφωσε» στο 45΄+2΄! (ΒΙΝΤΕΟ)

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Στο 45΄+2΄, η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ απέναντι στη Βλάζνια και προηγείται με 1-0!

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