ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ: Ο… χαμός των Ομονοιατών από ψηλά! (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Δείτε τον χαμό που έκαναν οι οπαδοί της Ομόνοιας στους πανηγυρισμούς αλλά και τους ποδοσφαιριστές να υψώνουν ψηλά το 21ο πρωτάθλημα.

Το βίντεο: