Έκανε… σεφτέ στο 90’, «κρατάει» Βιτάλ και Λούντκβιστ ο Παναθηναϊκός

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Με γκολ του Καρλίτος στο τέλος ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη φιλική νίκη στο τελευταίο ματς πριν τη σέντρα με 3-2 επί της Λαμίας, έχοντας ως μεγαλύτερο κέρδος την εμφάνιση των «νέων» Βιτάλ-Λούντκβιστ.