Έκαναν… νεροτσουλήθρα αντί για προπόνηση οι Αυστριακοί!

Kακοκαιρία πλήττει και το Βουκουρέστι, με αποτέλεσμα η εθνική ομάδα της Αυστρίας να μην καταφέρει να προπονηθεί στην “National Arena” της πρωτεύουσας της Ρουμανίας.

Οι Αυστριακοί διεθνείς πάντως έδειξαν να το διασκεδάζουν κάνοντας… νεροτσουλήθρα στο μουσκεμένο χορτάρι, προτού αποφασιστεί να επισκεφτούν το γήπεδο της Στεάουα, προκειμένου να δοκιμάσουν να προπονηθούν εκεί…

The best video at the Euros so far.

National Arena in Bucharest. Austria’s training session.#EURO2020 pic.twitter.com/5NHfuxY5Kz

— Emanuel Roşu (@Emishor) June 12, 2021