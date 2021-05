Ειρηνική διαμαρτυρία για παραίτηση της διοίκησης Πετρίδη: «Ο ΑΠΟΕΛ μας δεν είναι ιδιοκτησία και τσιφλίκι κανενός»

Ανακοίνωση από τη σελίδα στο Facebook «Κίνημα για Κάθαρση στον ΑΠΟΕΛ»:

ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΕΛ

Προς: Πρόδρομο Πετρίδη και Διοίκηση Εταιρίας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο ΛΤΔ

Από: Φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ

Κατ’ αρχάς, να καταστήσουμε σαφές ότι όσοι θα παρευρεθούμε στην ειρηνική διαμαρτυρία είμαστε απλοί, καθημερινοί, αγνοί ΑΠΟΕΛίστες που λατρεύουμε την ομάδα μας. Δεν είμαστε καθοδηγούμενοι από κανέναν (μέτοχο ή παράγοντα). Μόνη πυξίδα καθοδήγησης μας «δύο μαγικές λέξεις, δύο υπέροχες ιδεολογίες, δύο μεγάλες περηφάνιες, δύο δόξες και εν κατακλείδι, μια δεύτερη και τρίτη θρησκεία για μένα και όσους πίστεψαν στον Ελληνισμό και τον ΑΠΟΕΛισμό».

Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Ο ΑΠΟΕΛ μας είναι καταχρεωμένος, παρηκμασμένος αγωνιστικά και με καμιά νότα αισιοδοξίας και προοπτικής για το μέλλον. Η διοίκηση Πρόδρομου Πετρίδη ανέλαβε μια ομάδα μοντέλο το 2013. Μια ομάδα που αγωνιστικά έκανε την Ευρώπη να παραμιλά και που πέτυχε το ακατόρθωτο. Να φτάσει μέχρι τους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ, αφήνοντας στους επόμενους μια τεράστια παρακαταθήκη. Μια ομάδα με αγωνιστικό πλάνο. Μια ομάδα ενωμένη. Μια ομάδα που εξέπεμπε υγεία και που είχε αφήσει στην επόμενη διοίκηση του κ. Πετρίδη ελάχιστο χρέος.

Η διοίκηση Πρόδρομου Πετρίδη έχει κατακτήσει 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα, ενώ μετρά μπόλικες προκρίσεις σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Αυτό είναι γεγονός και κανένας δεν το ξεχνά ή το μειώνει. Ποιο ήταν όμως το κόστος και το τίμημα; Ο ΑΠΟΕΛ μας βρίσκεται στα πρόθυρα χρεοκοπίας, λόγω της αλόγιστης και κακής διαχείρισης των οικονομικών της Εταιρίας από την ίδια διοίκηση, τη διοίκηση σας κ. Πετρίδη. Τα ερωτηματικά του κόσμου είναι πολλά.

Δεσμευτήκατε να μην αφήσετε τον ΑΠΟΕΛ να κινδυνεύσει. Εντούτοις, οι οικονομικές καταστάσεις έρχονται σε αντιπαράθεση με τα όσα υποστηρίζετε δημόσια, ενώ η αγωνιστική εικόνα του ΑΠΟΕΛ, μιλά από μόνη της για το πως μας καταντήσατε.

Απόρροια των συνεχόμενων λανθασμένων επιλογών της διοίκησης Πετρίδη από το 2013 μέχρι σήμερα, η εταιρία εξέδωσε συνολικά 48 ανακοινώσεις διακοπών συμβολαίου «κοινή συναίνεση» για 4 τεχνικούς διευθυντές, 12 προπονητές και 32 παίκτες.

Μάλιστα, οι περισσότεροι εξ’ αυτών των παικτών, όχι μόνο πέρασαν και δεν ακούμπησαν, αλλά οι απολαβές τους ξεπερνούν τα όρια επιστημονικής φαντασίας για ομάδα των οικονομικών δεδομένων της εμβέλειας του ΑΠΟΕΛ.

Η λίστα αποζημιώσεων είναι μακρά (χωρίς να περιλαμβάνει μέσα αρχισκάουτερ, τεχνικά επιτελεία και υπηρεσιακούς προπονητές). Δυστυχώς αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι διαφορετικό. Οι προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ και οι αποζημιώσεις αναμένεται να μεγαλώσουν τη λίστα.

Στην εξίσωση πρέπει να προσθέσουμε και 9 πωλήσεις ποδοσφαιριστών που έφεραν χρήματα στην εταιρία. Με απλά μαθηματικά, ο ΑΠΟΕΛ έφτασε να βάλει στα ταμεία του κοντά στα 100 εκ. ευρώ έσοδα από προκρίσεις σε ευρωπαϊκούς ομίλους και 10-11 εκ. από πωλήσεις παιχτών. Που είναι τα εκατομμύρια που μπήκαν στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ απ’ όλες αυτές τις πρόσφατες επιτυχίες; Πώς και γιατί η τρύπα έχει φτάσει να κυμαίνεται στα 24-30 εκ. χρέος κ. Πετρίδη;

Τάξατε γήπεδο που μάλλον μόνο στον ύπνο μας θα το φανταζόμαστε. Ποιες επικίνδυνες επιλογές της διοίκησης – που αντί να αποτελείται από τεχνοκράτες σε καίριες θέσεις, έχει καταντήσει πιόνι των μάνατζερ – οδήγησε στην αγωνιστική εξαθλίωση και παρακμή του ΑΠΟΕΛ;

Μπορείτε να ανατρέψετε την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην οποία έχετε φέρει την ομάδα με τα συνεχόμενα λάθη σας; Η απάντηση είναι ΟΧΙ. Τα έχετε κάνει μαντάρα κύριοι. Όχι μόνο στο αγωνιστικό και στο οικονομικό, ρεζιλεύοντας και μικραίνοντας την μεγαλύτερη ομάδα της χώρας, αλλά και εσωτερικά, αφού με τους εγωισμούς και την εσωστρέφεια που σας διακατέχει, έχετε σπείρει τη διχόνοια ανάμεσα σε αδέλφια ΑΠΟΕΛίστες με αρκετούς να απομακρύνονται απογοητευμένοι από την αγαπημένη τους ομάδα. Φαίνεται το «διαίρει και βασίλευε» δουλεύει επιτυχώς στην περίπτωσή της διοίκησης Πετρίδη!

Ε λοιπόν, enough is enough! Τέλος στην ανοχή! Έχουμε σιωπήσει και έχουμε κάνει υπομονή χρόνια ολόκληρα. Οι επιτυχίες μπορεί να έκρυβαν την αλήθεια κάτω από το χαλί, αλλά να ξέρετε κύριοι τίποτε δεν μένει κρυφό για πάντα. Τα άδικα ουκ ευλογούνται. Η υπομονή εξαντλήθηκε και ο κόσμος είναι καζάνι που βράζει. Ο ΑΠΟΕΛ μας δεν είναι για να παίζετε κουμάρι και να υποθηκεύετε το μέλλον του. Ο ΑΠΟΕΛ ΕΙΝΑΙ ΙΔΕΑ. Δώστε τόπο στην οργή και πηγαίνετε ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΕΛ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΕΣΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΕΛ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΔΡΑΤΕ ΕΞ’ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΙΔΕΑΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΑΣ ΕΚΛΕΙΣΕ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΕΙΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ! Γιατί για εμάς ο ΑΠΟΕΛ δεν είναι επιχείρηση. Είναι τρόπος ζωής, η ζωή μας.

Ο ΑΠΟΕΛ μας δεν είναι ιδιοκτησία και τσιφλίκι κανενός παράγοντα ή μεγαλομετόχου, όπως είχατε πει άλλωστε και εσείς ο ίδιος κ. Πετρίδη. Σας ζητούμε να κάνετε τα λόγια σας πράξη και να χωρίσουν οι δρόμοι μας ήρεμα και πολιτισμένα και όχι με παρασκηνιακές κινήσεις πίσω από κλειστές πόρτες.

Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι οποιοσδήποτε άλλος ή άλλοι μεγαλομέτοχοι ή παράγοντες τολμήσουν να συνεχίσουν ή θέλουν να παίξουν με τον ΑΠΟΕΛ μελλοντικά θα μας βρουν όλους μαζί μπροστά τους! Ο ΑΠΟΕΛ είναι ο περήφανος κόσμος του που τον έχετε γονατίσει.

Κύριε Πετρίδη και λοιποί, η «σιωπηλή πλειοψηφία» σας δίνει το μήνυμα ειρηνικά με την παρουσία εκατοντάδων αγανακτισμένων ΑΠΟΕΛιστών έξω από τον Αρχάγγελο. ΑΠΟΕΛίστες από κάθε γωνιά της Κύπρου, από διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, άντρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι ενώνουν τη φωνή τους με έναν και μοναδικό σκοπό. Ο κόσμος ζητά την αλλαγή και τη σωτηρία του ΑΠΟΕΛ μας ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ! Και εσείς δεν χωράτε σε αυτήν. ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ ΜΑΣ ΚΥΡΙΟΙ.

Τελευταία έκκληση μας είναι να εισακουστεί ο κόσμος. Να αποχωρήσετε ήρεμα για να αποφευχθούν εκλογικές διαμάχες, συγκρούσεις και προστριβές στο εσωτερικό και να τελειώσει αναίμακτα η κατάσταση, με ομαλή διαδοχή, απ’ όποιον ενδιαφέρεται να βοηθήσει πραγματικά στο restart. Αποδεχτείτε ότι ο κύκλος σας έκλεισε οριστικά και αφήστε τους εγωισμούς στην πάντα. Το καλό του ΑΠΟΕΛ προέχει. Η ομάδα μας πρέπει να προχωρήσει μπροστά και ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ να επανέλθει στο θρόνο του.

Καλούμε τους μετόχους της εταιρίας να συνετιστούν και να πράξουν τα δέοντα. Έχετε τεράστιο μερίδιο ευθύνης για τα σκοτεινά μονοπάτια που ακολουθεί η ομάδα μας. Απαιτούμε να ζητήσετε την παραίτηση Πετρίδη και να ΜΗΝ υποστηρίξετε εκ νέου την υποψηφιότητά του, γιατί αλλιώς έρχεται η σειρά σας!

Τέλος, θερμή παράκληση του κόσμου είναι ο ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ. ΑΠΟΕΛ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΕΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ.

Αδέρφια σας ζητούμε να τηρήσετε τον λόγο σας όπως όταν κατά λέξη στις ανακοινώσεις σας στις 8/12/2020 και 6/1/2021, ζητούσατε την παραίτηση της διοίκησης Πετρίδη. Αδέρφια, ο κόσμος στήριξε διαχρονικά την πορεία και τον αγώνα σας. Τώρα σας ζητά να κάνετε το ίδιο.

ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΕΛ, ΔΩΣΤΕ ΠΑΛΜΟ ΚΑΙ ΦΩΝΗ ΣΤΑ ΟΣΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ!

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΟΛΑΤΡΕΙΕΣ σε μετόχους ή παράγοντες. ΜΟΝΟ Ο ΑΠΟΕΛ! Όποιος στέκετε απέναντι στα συμφέροντα του ΑΠΟΕΛ, για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να πάει σπίτι του. ΑΠΟΕΛ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΣ.

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021, 19:00 συνάντηση κόσμου στο γήπεδο του ΘΟΪ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ και αναχώρηση μαζικής, ειρηνικής πορείας προς τον Αρχάγγελο 19:30.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΜΕΝΗ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ.

** Σεβόμενοι πάντοτε τα μέτρα κατά της πανδημίας του κορωνοϊού φοράμε ΜΑΣΚΑ και τηρούμε τις απαραίτητες προφυλάξεις και ενδεδειγμένες αποστάσεις».