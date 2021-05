Ο Σαντιάγκο Καρπιντέρο αποχώρησε από την θέση του σκάουτερ στην ΑΕΚ και με μήνυμα του στα social media ευχαρίστησε τη ομάδα της Λάρνακας.

Το μήνυμα του:

«Σήμερα είναι μέρα για να κλείσω ένα κεφάλαιο, σας ευχαριστώ πολύ για όλα»

Today it’s time to close a stage, thank you very much for everything! pic.twitter.com/1oOxFwoW21

