Έγραψαν ιστορία κόντρα στην Κύπρο, Τζόλης και Γιακουμάκης – ΒΙΝΤΕΟ τα δύο γκολ της Ελλάδας

Σκόρερ ήταν ο Τζόλης στο 8΄ και ο Γιακουμάκης στο 17΄.

Αμφότεροι έγραψαν ιστορία με τη “γαλανόλευκη”, αφού πέτυχαν τα παρθενικά τους τέρματα, έστω και σε φιλικό ματς…

Ο πρώτος σκόραρε μόλις στη 2η του συμμετοχή και ο δεύτερο στο ντεμπούτο του!

Δείτε τα γκολ της Εθνικής Ελλάδας:

GOOOAALLL! @EthnikiOmada 🇬🇷

Greece 2 – 0 Cyprus (17’)

Giakoumakis scores on his debut to double Greece’s lead with a great piece of skill! #GRECYP pic.twitter.com/Ss45jWFOpQ

— Super Greek (@TheSuperGreek_) November 11, 2020