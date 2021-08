«Εγκληματικό» τάκλιν από Νίνο στον Φοφανά της Λέστερ, αποχώρησε με φορείο (ΒΙΝΤΕΟ)

Με το σκορ στο 3-0, ο άσος της Λέστερ δέχθηκε ένα «εγκληματικό» τάκλιν από τον Νίνο για Βιγιαρεάλ και αμέσως βρέθηκε στο έδαφος με τον πόνο ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του. Μετά από λίγα λεπτά αποχώρησε με φορείο, ενώ δεν υπάρχει κάτι νεώτερο για την κατάσταση του, με τους ανθρώπους της Λέστερ να φοβούνται πως πρόκειται για κάτι σοβαρό, που θα τον αφήσει αρκετούς μήνες εκτός δράσης.

Horrific tackle get well soon Wesley Fofana ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/Vcg2NIG1eK

— mohamed 🍥 (@Mohamed_therad) August 4, 2021