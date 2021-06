Έγινε και η κλήρωση του Α΄ προκριματικού του Europa Conference League – ΟΛΑ τα ζευγάρια

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (15/06) η κλήρωση του Α΄ προκριματικού του Europa Conference League.

Σημειώνουμε ότι αύριο (16/06) θα γίνει η κλήρωση του Β΄ προκριματικού, όπου και θα μάθουν τον αντίπαλο τους ο Απόλλωνας και η ΑΕΛ.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια:

Group 1

Levadia Tallinn (EST)* vs St Joseph’s (GIB)

Inter Turku (FIN) vs Puskás Akadémia (HUN)*

Dečić (MNE) vs Drita (KOS)*

Sūduva (LTU)* vs Valmiera (LVA)

Group 2

La Fiorita 1967 (SMR)* vs Birkirkara (MLT)

Mons Calpe (GIB) vs Santa Coloma (AND)*

Velež (BIH) vs Coleraine (NIR)*

Domžale (SVN)* vs Swift Hesper (LUX)

Group 3

Shkupi 1987 (MKD)* vs Llapi (KOS)

Dinamo Batumi (GEO) vs Tre Penne (SMR)*

Sfintul Gheorghe (MDA) vs Partizani (ALB)*

Maribor (SVN)* vs Urartu (ARM)

Group 4

Laçi (ALB)* vs Podgorica (MNE)

Milsami Orhei (MDA) vs FK Sarajevo (BIH)*

Noah (ARM) vs KuPS Kuopio (FIN)*

Žilina (SVK)* vs Dila Gori (GEO)

Group 5

FH Hafnarfjördur (ISL)* vs Sligo Rovers (IRL)

Paide Linnameeskond (EST) vs Śląsk Wrocław (POL)*

RFS (LVA) vs KÍ Klaksvík (FRO)*

Bala Town (WAL)* vs Larne (NIR)

Group 6

Fehérvár FC (HUN)* vs Ararat Yerevan (ARM)

Gagra (GEO) vs Sutjeska (MNE)*

Sileks (MKD) vs Petrocub-Hincesti (MDA)*

Široki Brijeg (BIH)* vs Vllaznia (ALB)

Group 7

Stjarnan (ISL)* vs Bohemians (IRL)

Glentoran (NIR) vs The New Saints (WAL)*

Sant Julià (AND) vs Gzira United FC (MLT)*

Europa (GIB)* vs Kauno Žalgiris (LTU)

Group 8

Dundalk (IRL)* vs Newtown (WAL)

Spartak Trnava (SVK)* vs Mosta (MLT)

Struga (MKD) vs Liepāja (LVA)*

Racing FC Union Lëtzebuerg (LUX) vs Breidablik (ISL)*

Honka Espoo (FIN) vs NSÍ Runavík (FRO)*

* Seeded teams (Με αστερίσκο οι “δυνατές” ομάδες)

Europa Conference League:

Κλήρωση Β΄ προκριματικού: 16 Ιουνίου

Αγώνες Α΄ προκριματικού: 8 και 15 Ιουλίου

Κλήρωση Γ΄ προκριματικού: 19 Ιουλίου

Αγώνες Β΄ προκριματικού: 22 και 29 Ιουλίου

Κλήρωση πλέι-οφ: 2 Αυγούστου

Αγώνες Γ΄ προκριματικού: 5 και 12 Αυγούστου

Αγώνες για τα πλέι-οφ: 19 και 26 Αυγούστου