Εγγλέζου και Δημητρίου: «Αλληλεγγύη στους συναδέλφους μας και τα Σωματεία» – Έκκληση στην πολιτεία (ΒΙΝΤΕΟ)

Από
Themasports.com
-
0
13

Δείτε στο πιο κάτω βίντεο που δημοσίευσε ο ΠΑ.Σ.Π., το μήνυμα αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους τους που αγωνίζονται στις μικρότερες κατηγορίες αλλά και στα σωματεία, που έστειλαν μέσω των δηλώσεων τους μετά το τέλος του αγώνα στο “Μακάρειο” ανάμεσα στη Δόξα και τον Ερμή, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, Νικόλας Εγγλέζου και Στέλιος Δημητρίου: