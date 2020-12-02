Έφτασε Κύπρο ο ΠΑΟΚ – Η… θερμή υποδοχή από τους οπαδούς του στο αεροδρόμιο (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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O ΠΑΟΚ από τα μέσα κοινωνικής του δικτύωσης, ενημερώνει πως έφτασε στην Κύπρο, για την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής του Γιουρόπα Λιγκ ενάντια στην Ομόνοια, με τους οπαδούς του να ανάβουν φωτοβολίδες και να αποθεώνουν την αποστολή.

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