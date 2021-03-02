Έχει όρεξη για… κολπάκια ο Γκεριέ! (ΒΙΝΤΕΟ)

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Ο Ντόναλντ Γκεριέ, ο οποίος στο ντέρμπι του Απόλλωνα κόντρα στην Ανόρθωση, δέχθηκε την κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα του πάνω στον Καλτσά, ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας… κολπάκια και βρίσκοντας στόχο με μια μπάλα ποδοσφαίρου.

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