Έχασε τη μεγάλη ευκαιρία η Σάκκαρη… (ΒΙΝΤΕΟ)

Μετά από ένα ακόμα δραματικό ματς, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχασε με 6-1, 3-6, 6-3 από τη φορμαρισμένη Εσθονή (Νο.8) και δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα της.

Και είναι ένας ακόμα σημαντικός χαμένος ημιτελικός για τη Μαρία, που γνώρισε οδυνηρές ήττες σε Παρίσι και Νέα Υόρκη τη φετινή σεζόν. Γενικά, δεν τα πάει και πολύ καλά τελευταία σε ματς τετράδας, αφού έχει ένα σερί 1-10 (1-7 φέτος)! Η Κονταβέιτ, από την πλευρά της, έχει 7/7 τη φετινή σεζόν…

Το ματς ξεκίνησε πολύ άσχημα για τη Μαρία, όμως 26χρονη τενίστρια βρήκε τον ρυθμό της, βρήκε το σερβίς της και έφτασε κοντά στη νίκη όταν πέρασε μπροστά με μπρέικ στο τρίτο σετ.

Η Κονταβέιτ, ωστόσο, έβαλε το πόδι στο γκάζι, έφερε το σετ στα ίσα και πίεσε τη Σάκκαρη όταν έγιναν… πιο βαριές οι μπάλες.

Αποτέλεσμα ήταν να πετύχει το καθοριστικό μπρέικ και να κλείσει το μεγάλο ραντεβού με την Γκαρμπίνιε Μουγουρούθα στον τελικό τα ξημερώματα της Πέμπτης (03.30).

Η 25χρονη Εσθονή (Νο.8) πάει για τον πέμπτο φετινό τίτλο της και αν τα καταφέρει θα περάσει στην πρώτη θέση της λίστα. Ήδη, πάντως, έχει μαζί με την Ονς Ζαμπέρ τις περισσότερες νίκες για τη φετινή σεζόν (48).

Σίγουρα πρόκειται για την πιο φορμαρισμένη τενίστρια του tour, αφού έχει κερδίσει τρεις τίτλους από τον Σεπτέμβριο και έχει ρεκόρ 31-3 από το τέλος Αυγούστου, ωστόσο η Μαρία θα μπορούσε να της βάλει φρένο και να ολοκληρώσει τη σεζόν με τρόπο ιδανικό…

Όπως λέγαμε, λοιπόν, ο αγώνας ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τη Μαρία, που αδυνατούσε να βρει το σερβίς της και έδινε πόντους… στο πιάτο. Η Κονταβέιτ, από την άλλη, σέρβιρε εξαιρετικά, έβρισκε winners και έφτασε με άνεση στο 6-1 σε μόλις 27 λεπτά.

Η αλήθεια είναι πως ήταν καλύτερη και στο δεύτερο σετ, ενώ η Μαρία δεν είχε τρόπους να φτάσει σε μπρέικ πόιντ. Η Εσθονή απείλησε στο άνοιγμα του σετ, απείλησε και στο 3-3, όμως η η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να σταθεί στα πόδια της.

Και όχι μόνο αυτό… Σχεδόν κόντρα στη ροή του αγώνα, σημείωσε το μπρέικ στο 3-4 (στο πρώτο της μπρέικ πόιντ) και σερβίροντας με επιτυχία στη συνέχεια, έστειλε το ματς σε τρίτο σετ. Είχε πλέον βρει το μεγαλύτερο όπλο της, το σερβίς.

Πλέον εκείνη ήταν η καλύτερη παίκτρια στον αγώνα και η… επιβράβευση ήρθε με το μπρέικ που σημείωσε στο πέμπτο γκέιμ (2-3). Η Κονταβέιτ, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω και με οκτώ σερί πόντους γύρισε την εις βάρος της κατάσταση και πέρασε μπροστά με 4-3.

Το ματς πλέον ήταν στην κόψη του ξυραφιού και η Μαρία πήρε τις μπάλες για να σερβίρει. Προηγήθηκε με 40-0, αλλά η Κονταβέιτ πήρε τρεις διαδοχικούς πόντους και άρχισε να αγχώνει τη Μαρία.

Το… δράμα συνεχίστηκε για πολλή ώρα (το γκέιμ κράτησε 13 λεπτά), με τη Σάκκαρη να παίρνει πέντε φορές το αβαντάζ, αλλά να μην μπορεί να κλείσει το γκέιμ.

Τελικά, η Κονταβέιτ έφτασε σε μπρέικ πόιντ, το εκμεταλλεύτηκε και στη συνέχεια σφράγισε το εισιτήριο για τον τελικό. Χρειάστηκε συνολικά 2 ώρες και 2 λεπτά και το head to head είναι πλέον 6-6.

Η Μαρία ολοκληρώνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας της, αλλά σίγουρα θα ήθελε να είχε κάνει κάτι παραπάνω στους τρεις μεγάλους ημιτελικούς της.

Θα είναι σίγουρα στο Top 10, βέβαια, και περιμένει να δει αν η Κονταβέιτ θα κερδίσει τον τίτλο, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα πέσει από το Νο.6 στο Νο.7 του κόσμου.

Tour-leading 48th win of the season

Anett Kontaveit fights past Sakkari and enters the biggest final of her career!#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/4Wy82eJuie

— wta (@WTA) November 17, 2021