Δυνατό ποστάρισμα και «μήνυμα συσπείρωσης, πίστης και αποφασιστικότητας» από οπαδούς της ΑΕΚ

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Oι «Larnaka Union», οπαδοί της ΑΕΚ, ανάρτησαν ένα βίντεο με το οποίο στέλνουν μήνυμα συσπείρωσης, πίστης και αποφασιστικότητας προς τον κάθε κάτοικο της Λάρνακας, για τους κιτρινοπράσινους.

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