Δυνατό «ΚΤΥΠΗΜΑ» της ΑΕΛ με τον ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟ Σίτο Ριέρα (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Η ΑΕΛ δημοσίευσε φωτογραφία του Σίτο Ριέρα από την αναμέτρηση ενάντια στη Δόξα για την 21η αγωνιστική, γράφοντας: «Σίτο Ριέρα – Ασταμάτητος».

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