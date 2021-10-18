ΔΥΝΑΤΟ «κτύπημα» Ομόνοιας με… «φέρτε το πρωτάθλημα στον πράσινο λαό» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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H Ομόνοια δημοσίευσε βίντεο στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον κόσμο, μετά το τέλος του ντέρμπι, να αποθεώνει τους πράσινους και να ζητάει το πρωτάθλημα.

Το βίντεο: