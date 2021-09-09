Δυνατό «κτύπημα» ο Ματ λίγες μέρες πριν την Ομόνοια (ΒΙΝΤΕΟ)

Από
Themasports.com
-
0
1621

Ο Ματ Ντάρμπισαϊαρ ανυπομονεί για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και στέλνει το δικό του μήνυμα προς τους ΑΕΚτζήδες λίγες μέρες πριν το ντέρμπι με την πρώην του, Ομονοια!

Η ανάρτηση:

 

View this post on Instagram

 

A post shared by matthew2727 (@mattderbyshire27)