Δυνατή στιγμή με τα Κ19 Κύπρου και Ελλάδας: Τραγούδησαν μαζί τον Εθνικό ύμνο (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Οι Κ19 Κύπρου και Ελλάδας αγωνίστηκαν σε φιλικό στο γήπεδο ΠΑΕΕΚ Κερύνεια Επιστροφή και πριν την έναρξη τραγούδησαν τον Εθνικό ύμνο μαζί.

Δείτε το βίντεο της ΚΟΠ: