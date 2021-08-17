Δυνατή ΣΤΙΓΜΗ με «Πούρσα» και ΑΠΟΕΛίστες! (ΒΙΝΤΕΟ)

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Άκουσε το όνομα του ρυθμικά από τους ΑΠΟΕΛίστες ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στη συνέχεια χειροκρότησε τον κόσμο.

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