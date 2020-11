Δόξα-Ερμής και ΑΠΟΕΛ-Ολυμπιακός με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και Cash Out από την Stoiximan!

Η 11η αγωνιστική ξεκινά σήμερα με το Δόξα-Ερμής στις 16:00 και το ΑΠΟΕΛ-Ολυμπιακός στις 18:30 για το κυπριακό πρωτάθλημα και ο ΑΠΟΕΛ θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στη φετινή έκπληξη που ακούει στο όνομα Ολυμπιακός. Η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρεία στοιχημάτων στην Κύπρο, προσφέρει όλα τα κυπριακά ματς με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και το Cash Out!

Αναλυτικά στις 16:00, η Δόξα Κατωκοπιάς αντιμετωπίζει τον Ερμή με τη νίκη των γηπεδούχων να δίνει απόδοση 1.78, την ισοπαλία να δίνει 3.65 και τη νίκη του Ερμή να δίνει απόδοση 4.65, ενώ το Over 2.5 γκολ προσφέρεται με απόδοση 2.02 και το Under 2.5 γκολ δίνει απόδοση 1.77. Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες; Το Goal/Goal δίνει απόδοση 1.91 και το No Goal δίνει απόδοση 1.83, ενώ το να ανοίξει το σκορ η Δόξα δίνει απόδοση 1.62 και να σκοράρει πρώτος ο Ερμής προσφέρεται με απόδοση 2.82.

Αναλυτικά όλες οι αγορές για το Δόξα-Ερμής εδώ.

Στις 18:30, ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ και η νίκη των γαλαζοκίτρινων δίνει απόδοση 1.44, η ισοπαλία δίνει απόδοση 4.80 και η νίκη του Ολυμπιακού δίνει απόδοση 6.80, ενώ το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει απόδοση 2.05 και το No Goal δίνει απόδοση 1.72. Επιπλέον, το Over 2.5 γκολ δίνει απόδοση 1.83, το Under 2.5 γκολ δίνει απόδοση 1.95, ενώ το να πετύχει το πρώτο γκολ του αγώνα ο ΑΠΟΕΛ δίνει απόδοση 1.40 και το να σκοράρει πρώτος ο Ολυμπιακός δίνει απόδοση 3.50.

Αναλυτικά όλες οι αγορές για το ΑΠΟΕΛ-Ολυμπιακός εδώ.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις αμέτρητες επιλογές που προσφέρει η Stoiximan, η μοναδική εταιρεία με τα τόσα ειδικά στοιχήματα σε όλα τα παιχνίδια (σκόρερ, κάρτες, κόρνερ κτλ.)!

Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στην Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα, σε όλα τα ματς!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση.

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.