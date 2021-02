Διαιτητής απέκρουσε σίγουρο γκολ – «Έπεσαν» πάνω του οι παίκτες! (BINTEO)

Πάλι καλά που νίκησε η Κρουζ Αζούλ στο παιχνίδι με την Τολούκα, γιατί διαφορετικά θα προμηνυόταν δύσκολο βράδυ για τον Όσκαρ Μάσιας. Άθελά του ο ρέφερι της αναμέτρησης για το πρωτάθλημα του Μεξικού μπήκε στο στόχαστρο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Κι αυτό όχι για κάποιο φαλτσοσφύριγμά του, αλλά διότι βρέθηκε στην πορεία της μπάλας (έπειτα από δεύτερη προσπάθεια παίκτη των γηπεδούχων να σκοράρει) και… αποσόβησε σίγουρο γκολ!

Κάτι που προκάλεσε την οργή των ποδοσφαιριστών της Κρουζ Αζούλ (μιας και δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο από το να δοθεί έμμεσο) ωστόσο δεν κόστισε τελικά, αφού κατάφεραν να πάρουν έστω κι έτσι το ματς με 3-2.

In Liga MX, Cruz Azul thought they had scored a third goal against Toluca … only for the referee to get in the way of a goalbound shot pic.twitter.com/QvczWLNuJj

— Guardian sport (@guardian_sport) February 22, 2021