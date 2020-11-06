Διαιτητές Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας (11η αγωνιστική)

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές της 11ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.
Δείτε τους πιο κάτω ή ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
|Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΧΝΑΣ
|11
|08.11.2020 14:30
|Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΦΩΤΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΑΡΑΠΟΥΛΟΥΖΗΣ, ΣΙΜΟΣ
|ΖΑΡΤΗΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΑ
|Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|11
|08.11.2020 14:30
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ – Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΦΙΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΖΑΧΑΡΙΟΥ , ΝΕΟΦΥΤΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ Λ
|Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|11
|07.11.2020 14:30
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ
|ΓΚΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ
|Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|11
|07.11.2020 14:30
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ – ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΣΤΡΟΥΘΟΥ, ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΙΑΚΩΒΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΣΚΑΠΟΥΛΛΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|11
|07.11.2020 14:30
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 – ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΚΑΤΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ (Λ/ΣΙΑ)
|ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ , ΣΟΦΙΑ
|Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|11
|07.11.2020 14:30
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ (Λ/ΣΊΑ)
|ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΘΕΟΔΟΤΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ
|Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
|11
|07.11.2020 14:30
|Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ – ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΡ/ΝΙ)
|ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ
|ΤΟΥΜΑΖΟΥ, ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
|Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21
|ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|11
|07.11.2020 14:30
|ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΚΟΥΜΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΠΙΕΡΗ, ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΤΙΓΡΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ
|Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21
|ΣΤΑΔΙΟ “ΟΘΕΛΛΟΥ” ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|11
|07.11.2020 14:30
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ – ΑΛΚΗ Ορόκλινη
|ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΝΕΟΦΥΤΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ