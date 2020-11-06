Διαιτητές Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας (11η αγωνιστική)

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Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές της 11ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.

Δείτε τους πιο κάτω ή ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21 ΣΤΑΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΧΝΑΣ 11 08.11.2020 14:30 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΦΩΤΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΡΑΠΟΥΛΟΥΖΗΣ, ΣΙΜΟΣ ΖΑΡΤΗΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΑ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 11 08.11.2020 14:30 ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ – Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ , ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ Λ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 11 07.11.2020 14:30 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 11 07.11.2020 14:30 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ – ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤΡΟΥΘΟΥ, ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΑΠΟΥΛΛΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ 11 07.11.2020 14:30 ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 – ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ ΚΑΤΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ (Λ/ΣΙΑ) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ , ΣΟΦΙΑ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21 ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 11 07.11.2020 14:30 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ (Λ/ΣΊΑ) ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ 11 07.11.2020 14:30 Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ – ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΡ/ΝΙ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥΜΑΖΟΥ, ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21 ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 11 07.11.2020 14:30 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΚΟΥΜΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΕΡΗ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΙΓΡΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2020/21 ΣΤΑΔΙΟ “ΟΘΕΛΛΟΥ”  ΑΘΗΑΙΝΟΥ 11 07.11.2020 14:30 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ – ΑΛΚΗ Ορόκλινη ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ