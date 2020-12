«Δένουν» ΛεΜπρόν με… απίστευτο ποσό οι Λέικερς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα μείνει στους Λος Άντζελες Λέικερς μέχρι το 2023! Η επέκταση του συμβολαίου του έγινε γνωστή από τον δημοσιογράφο Σαμς Τσαράνια και περιλαμβάνει αμοιβή $85.000.000!

Ο Τζέιμς είχε συμβόλαιο και αυτή τη σεζόν, ενώ την επόμενη η επιλογή της ανανέωσης ήταν δική του. Πλέον, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες, ο τέσσερις φορές πρωταθλητής θα φοράει τη φανέλα των Λέικερς μέχρι το 2023.

Αυτό σημαίνει πως ο Τζέιμς, στην ηλικία των 39, θα κερδίζει σχεδόν $42.000.000!!!

Los Angeles Lakers star LeBron James has agreed to a two-year, $85 million maximum contract extension with the franchise, CEO of Klutch Sports, Rich Paul, told @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020