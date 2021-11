Δεν υπάρχει αυτό που πέτυχε ο Κώστας Τσιμίκας – Οι αριθμοί είναι αποστομωτικοί (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Η Λίβερπουλ είχε ένα ακόμη εύκολο βράδυ στο Champions League, καθώς χθες Τετάρτη (24/11) επικράτησε στο Άνφιλντ με 2-0 της Πόρτο και έφτασε τους 15 βαθμούς έπειτα από 5 αγωνιστικές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Οι «reds», με λίγα λόγια, έχουν το απόλυτο. 5/5! Η πρόκριση στους «16» φυσικά έχει κατακτηθεί εδώ και καιρό.

Ο Κώστας Τσιμίκας ξεκίνησε για δεύτερο σερί ματς βασικός. Μετά τον νικηφόρο αγώνα με την Άρσεναλ (4-0) για το πρωτάθλημα όπου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ξεκίνησε και στο ματς με την Πόρτο. Ο Γιούργκεν Κλοπ συνεχίζει να εμπιστεύεται απόλυτα τον πρώην μπακ του Ολυμπιακού και του δίνει αρκετό χρόνο συμμετοχής. Και ο «Τσίμι» με τη σειρά του δικαιώνει απόλυτα τον Γερμανό τεχνικό!

Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς πολλά-πολλά. Οι αριθμοί άλλωστε μιλάνε από μόνοι τους. Αυτά που έκανε χθες βράδυ ο Τσιμίκας απλά… δεν υπάρχουν!

Τα στατιστικά του Έλληνα αμυντικού είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετικά. Ο Τσιμίκας χθες είχε συνολικά 51 επαφές με την μπάλα, είχε 100% κερδισμένα τάκλιν (3/3), μέτρησε 5/6 ολοκληρωμένες ντρίμπλες, ενώ είχε το απόλυτο και στις μονομαχίες με αντιπάλους του. 4 μονομαχίες έδωσε και τις 4 τις νίκησε! Σχεδόν ΤΕΛΕΙΟΣ δηλαδή!

Kostas Tsimikas vs FC Porto:

51 touches

3/3 tackles won (100%)

5/6 dribbles completed

4/4 ground duels won

Liverpool are still yet to lose when Tsimikas has started.

⚽️ 8 starts

✅ 8 wins

⛔️ 8 clean sheets pic.twitter.com/xXYPvh8uE4

— Watch LFC (@Watch_LFC) November 24, 2021