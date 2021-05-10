Δεν την άφησαν ΟΥΤΕ ΣΤΙΓΜΗ μόνη της! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Με συνοδεία μοτοσικλετιστών αναχώρησε από το γήπεδο για το μεγάλο πάρτι στο «Ηλίας Πούλλος» η αποστολή της Ομόνοιας.
Ούτε στιγμή δεν άφησαν μόνη την ομάδα οι οπαδοί της. Ανάμεσα στους μοτοσικλετιστές και ο οπαδός των πρωταθλητών Δημήτρης Χατζησάββας.


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