Δεν τα κατάφερε ΟΥΤΕ η Μπράγκα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρότι προηγήθηκε με τον Φρανσέζιο στο 21ο λεπτό, η Μπράγκα δεν μπόρεσε να επιβάλλει τον ρυθμό της, με την Σάντα Κλάρα να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 34ο λεπτό.

Η Μπράγκα προηγήθηκε εκ νέου στο 56ο λεπτό με τον Τρινκάο, αλλά η συνέχεια ανήκε στους γηπεδούχους.

Όλα άλλαξαν με την αποβολή του Ραούλ Σίλβα στο 64ο για τους φιλοξενούμενους.

Η Σάντα Κλάρα εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα, ισοφάρισε σε 2-2 στο 66ο λεπτό και στο 92ο λεπτό ο Κάρλος Καρβάλιο διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

FT: Santa Clara 3 – 2 Braga

Highest odds available for Santa Clara:

+3200 (via Betdaq)

Live situation available:

62′

Santa Clara 1 – 2 Braga#CDSCSCB | #LigaNOSpic.twitter.com/6eEHDlb2oT

— UpsetOdds (@UpsetOdds) June 5, 2020