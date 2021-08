Δεν πωλείται ο Μπαπέ: «Όχι» από Παρί σε Ρεάλ

Σύμφωνα τα όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ στην Γαλλία, η Παρί απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Μπαπέ αντί 160 εκ. ευρώ. Μία απάντηση που δείχνει την διάθεση της ομάδας του Παρισιού να μην πουλήσει τον Γάλλο σταρ και αυτό θα γίνει και στην περίπτωση που η Ρεάλ επιστρέψει με μία μεγαλύτερη οικονομικά πρόταση.

Στην Παρί θέλουν να κρατήσουν τον Μπαπέ και του χρόνου, παρά τον κίνδυνο να τον χάσουν το επόμενο καλοκαίρι χωρίς να πάρουν ούτε ένα ευρώ μιας και θα είναι ελεύθερος.

Κι αυτό γιατί οι Γάλλοι θεωρούν πως μπορούν να τον πείσουν να υπογράψει νέο συμβόλαιο, αν και οι Ισπανοί ισχυρίζονται πως ο Μπαπέ έχει πάρει την απόφαση του να παίξει στην Ρεάλ.

