Δεν έκρυψαν τη συγκίνηση τους Λουκρητία Χρυσοστόμου και Φιλίππα Σάββα για τον ιστορικό βαθμό (ΒΙΝΤΕΟ)

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Δείτε τι δήλωσαν στην κάμερα της ΚΟΠ μετά το τέλος του αγώνα της Εθνικής Γυναικών με αντίπαλο τη Λευκορωσία, οι διεθνείς ποδοσφαιρίστριες, Λουκρητία Χρυσοστόμου και Φιλίππα Σάββα: