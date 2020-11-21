Δεν «έκατσε» καλά στη Λίβερπουλ το νέο προπονητικό κέντρο: «Tη δεύτερη μέρα είχαμε τρεις διακοπές ρεύματος»

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Themasports.com
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Η Λίβερπουλ έκλεισε κι επίσημα το τεράστιο κεφάλαιο του «Μέλγουντ», καθώς εδώ και λίγες ημέρες προπονείται στο νέο προπονητικό κέντρο της, «ΑΧΑ Training Centre». Ωστόσο, τα προβλήματα δεν λείπουν…

Οι πρωταθλητές Αγγλίας αποχαιρέτησαν έπειτα από 70 χρόνια το θρυλικό «Melwood» και την Τρίτη (27/11) πέρασαν για πρώτη φορά τις πύλες του νέου προπονητικού κέντρου τους.

Μπορεί το έργο να κόστισε 50 εκατομμύρια λίρες αλλά τα προβλήματα δεν θα μπορούσαν να λείπουν την πρώτη εβδομάδα, όπως αποκάλυψε άλλωστε και ο Γιούργκεν Κλοπ.

«Είναι ένα συναρπαστικό προπονητικό κέντρο. Βέβαια είχαμε τρεις διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (18/11). Δύο στην προπόνηση και μία στο μίτινγκ με τους υπόλοιπους προπονητές. Αλλά ξέρετε πως είναι αυτά όταν είναι κάτι νέο. Είναι όμως εξαιρετικό. Μόλις το είδα σκέφτηκα πως θα ήταν ωραίο να ήμουν ποδοσφαιριστής, να άλλαζα σε αυτά τα αποδυτήρια, να έκανα μπάνιο σε αυτή την πισίνα. Οταν ήμουν παίκτης δεν είχαμε πισίνα. Είχαμε μια παλιά μπανιέρα…», τόνισε χαρακτηριστικά στην «Daily Mail» ο Γερμανός τεχνικός.

Πηγή: Gazzetta.gr