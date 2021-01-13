Δ. Αβραάμ: «Μας στενοχωρεί το αποτέλεσμα με Ομόνοια – Είμαι περήφανος…» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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O Δημήτρης Αβραάμ, παραχώρησε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της ΑΕΛ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώντας για το παιχνίδι με την Ομόνοια, για την επόμενη αναμέτρηση με την ΕΝΠ αλλά και για τον ίδιο.

Το βίντεo: