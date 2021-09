Concacaf: Τρία χρόνια αποκλεισμό στον πρόεδρο που έπαιξε στα 60 του χρόνια (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ρόνι Μπρούνσβαϊκ ήταν το πρόσωπο των προηγούμενων ημερών στον χώρο του ποδοσφαίρου, μιας και στα 60 του χρόνια έκανε ντεμπούτο ως ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μονγκοταπόε, στην οποία είναι πρόεδρος. Κάτι για το οποίο τιμωρήθηκε με τριετή αποκλεισμό ενώ δεν την γλίτωσαν και οι δύο ομάδες.

Ο Ρόνι Μπρούνσβαϊκ τράβηξε πάνω του τα βλέμματα όλων, όταν έκανε ντεμπούτο σε ηλικία 60 ετών σε αγώνα των «16» του Concacaf League με την ομάδα στην οποία είναι πρόεδρος, απέναντι στην Ολίμπια από την Ονδούρα.

Ο συγκεκριμένος κύριος εκτός από πρόεδρος της Ίντερ Μονγκοταπόε, είναι και αντιπρόεδρος του Σουρινάμ ενώ έχει και αρκετά μπλεξίματα με τον νόμο αφού έχει κατηγορηθεί για εμπόριο ναρκωτικών.

Η Ομοσπονδία Βορείου, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής δεν άφησε αυτό το περιστατικό να περάσει ατιμώρητο και επέβαλλε ποινή αποκλεισμού για τρία χρόνια στον Ρόνι Μπρούνσβαϊκ, αφού παραβίασε τους κανόνες ακεραιότητας.

Μάλιστα υπάρχει και βίντεο όπου ο συγκεκριμένος δίνει χρήματα στους παίκτες της Ολίμπιας.

Επίσης η Concacaf τιμώρησε και τις δύο ομάδες με αποκλεισμό από την διοργάνωση γιατί συμμετείχαν σε αυτή την «φαρσοκωμωδία».

60 year-old Ronnie Brunswijk, the vice president of Suriname, picked himself to play for the club he owns, Inter Moengotapoe.

Video was streamed tonight from Olimpia’s locker room that appears to show Ronnie Brunswijk giving people in the locker room cash. He also leaves with an Olimpia shirt.pic.twitter.com/eQ1Vk928Bl

— Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) September 22, 2021