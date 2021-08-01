Χρυσό μετάλλιο για την Εθνική Νεανίδων!

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Themasports.com
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Η Εθνική Νεανίδων κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο FIBA U18 Women’s Challenger που πραγματοποιήθηκε στην Ανδόρα. Στον τελικό η Κύπρος επικράτησε της Μάλτας με 60-45, φτάνοντας έτσι στις πέντε διαδοχικές νίκες στην διοργάνωση και κατακτώντας την 1η θέση στο τουρνουά.

 

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