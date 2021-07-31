Χριστοφόρου: «Καινούργια ομάδα, καινούργια αρχή και θέλουμε τον κόσμο στο πλευρό μας» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Η ΑΕΚ δημοσίευσε βίντεο με δηλώσεις του νεοαποκτηθέντα Κύπριου αμυντικού, Κύπρου Χριστοφόρου, στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας.

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