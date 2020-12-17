ΧΟΥΣΜΠΑΟΥΕΡ: «Δεν είμαι χαζός, το ξέρω ότι δεν παίζω καλά – Είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Κύπρο» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Οι δηλώσεις του μέσου της Ανόρθωσης, Γιόζεφ Χούσμπαουερ στο επίσημο κανάλι της βαρωσιώτικης ομάδας στο Youtube.

Το βίντεο: