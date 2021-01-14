Χούμποτσαν: «Θα παλέψουμε στο γήπεδο για τους τρεις βαθμούς – Είμαστε ευχαριστημένοι αλλά δεν τελείωσε τίποτα ακόμα»

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O Tόμας Χούμποτσαν μίλησε στην κάμερα της Ομόνοιας για τον επόμενο αγώνα του τριφυλλιού ενάντια στον Εθνικό Άχνας, ενώ σχολίασε και το ισόπαλο ντέρμπι κόντρα στον Απόλλωνα.

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