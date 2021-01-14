Χαρίδημου: «Το ΑΠΟΕΛ παραμένει πάντα ΑΠΟΕΛ, αλλά εμείς θέλουμε τη νίκη» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Πάφος FC, Παύλος Χαρίδημου, παραχώρησε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της ομάδας, ενόψει της αναμέτρησης της 20ης αγωνιστικής με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ.

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