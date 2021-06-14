ΧΑΜΠΟΥΛΛΑΣ για την αλλαγή του αριθμού των ομάδων, το δάνειο από την UEFA, για τους οπαδούς και τα θέματα προκήρυξης (ΒΙΝΤΕΟ)

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Δείτε τι δήλωσε στα ΜΜΕ μετά το τέλος της σημερινής (14/06) άτυπης Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΠ, ο πρόεδρος της Κυπελλούχου Ανόρθωσης, Ευγένιος Χαμπουλλάς: