ΧΑΜΟΣ στο Μακάρειο για την Ομόνοια 29Μ – ΒΙΝΤΕΟ μετά το 1-0!

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Μόλις στο 5ο λεπτό, η Ομόνοια 29ης Μαϊου άνοιξε το σκορ απέναντι στην Αγία Νάπα με τέρμα του Θεοδόση Κύπρου, στο πρώτο παιχνίδι στην ιστορία της στη Β΄ κατηγορία (1η αγωνιστική) και ακολούθησε… χαμός στο Μακάρειο από τους οπαδούς των γηπεδούχων!

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